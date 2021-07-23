تعرف على مواعيد برج القاهرة وأسعار التذاكر 2021

يزداد البحث عبر محرك البحث الإلكتروني «جوجل» عن مواعيد برج القاهرة، ويطلق عليه أحيانًا «برج الجزيرة»، الذي يقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة، ويأخذ شكل زهرة اللوتس المصرية، ومن تصميم المهندس نعوم شبيب.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» مواعيد برج القاهرة وأسعار التذاكر 2021، وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية للبرج على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد برج القاهرة وأسعار التذاكر 2021

أعلنت الصفحة الرسمية للبرج، مواعيد برج القاهرة، ويفتح البرج أبوابه أمام الزوار يوميًا طوال أيام الأسبوع، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ليلا، أما بالنسبة للكافيهات ومطعم البرج الدوار، فتبدأ المواعيد من 12 ظهرًا وحتى 12 ليلًا.

مواعيد برج القاهرة والمطاعم المتاحة به

ويوجد بالبرج مطعم جميزة في ساحة مدخل البرج، المطعم الدوار الموجود بالدور الـ60 ويدور 360 درجة، ويستطيع الزائر من خلاله مشاهدة كل معالم القاهرة، والحد الأدنى للطلبات 250 جنيها للفرد، بالإضافة إلى كافي سكاي ويندو الموجود بالدور 61.

معلومات عن برج القاهرة

ـ يقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة، على النيل مباشرة، في منطقة الجزيرة.

ـ يعد تحفة معمارية بناها المصريون على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، رمزًا لحضارتهم التي هي محط أنظار سائحي العالم.

ـ تم بناؤه بين عامي 1956 و1961 من الخرسانة المسلحة على شكل زهرة اللوتس المصرية.

ـ من تصميم المهندس نعوم شبيب، يصل ارتفاعه إلى 187 مترًا وهو أعلى من الهرم الأكبر بنحو 43 مترا.

ـ يوجد على قمة برج القاهرة مطعم سياحي على منصة دوارة تدور برواد المطعم ليروا معالم القاهرة من كل الجوانب.

ـ يتكون من 16 طابقًا ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني التي سبق أن استخدمها المصريون القدماء في بناء معابدهم ومقابرهم.

ـ تستغرق الرحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته 45 ثانية لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، الأهرامات، مبنى التلفزيون، أبي الهول، النيل، قلعة صلاح الدين، الأزهر تشعر وأنت تنظر في النظارة المكبرة أنك تزور مصر كلها في لحظة واحدة.

ـ يوجد في الطابق الـ15 كافتريا علوية لتناول العصائر والمشروبات في أثناء الاستمتاع برؤية القاهرة من أعلى.

ـ يضم البرج في الطابق الـ14 وعلى ارتفاع 160 مترًا، المطعم الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة بأكملها، في ذلك المطعم الذي يضم 19 منضدة تتسع كل منها لخمسة أفراد.

أسعار تذكرة برج القاهرة 2021

ـ أسعار برج القاهرة هي 50 جنيها، شاملة صعود البانوراما، والأطفال أقل من 6 سنوات مجانًا.

سعر دخول برج القاهرة للسياح هي 250 جنيها مصريا للسائح، شاملة صعود البانوراما.