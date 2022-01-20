ساهم في القبض على إرهابي.. من هو صلاح الموجي بطل كنيسة مارمينا بحلوان؟

جاء خبر وفاته ليُعيد للذاكرة دوره البطولي الذي سيظل خالدًا في التاريخ، حين انقض عم صلاح الموجي على إرهابي كان يحمل بندقية، لاستهداف تفجير كنيسة مارمينا العجايبي في حلوان، قبل حوالي 4 سنوات.

انتهت رحلة البطل بعد صراع مع المرض

انتهت رحلته في الحياة ولكن ستظل باقية في نفوس الجميع، بعد مساهمته في منع حادث أليم، كاد أن يخطف أرواح العديد من الأبرياء، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية آنذاك تعتبره البطل الهمام في هذه الواقعة.

توفى عم صلاح الموجي، بالأمس عن عمر ناهز الـ60 عامًا بعد تعرضه في الفترة الأخيرة لوعكة صحية، وإصابته بفيروس كورونا، ساهم الراحل في دور بطولي وقتها جعل قوات الأمن تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي، الذي صدر ضده بعد ذلك حكم بالإعدام بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بتاريخ 12 مايو 2019.

الإعدام شنقًا لمُرتكب الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا

وكانت مصلحة السجون، نفذت حكم الإعدام شنقًا، على المحكوم عليه إبراهيم إسماعيل، مرتكب واقعة الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، في ديسمبر من العام 2017، وهو الحادث الذي أسفر عن قتل 8 مواطنين أقباط، وأمين شرطة مُكلف بتأمين الكنيسة، وحيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وتولي قيادتها واعتناق الفكر التكفيري.

من الراحل صلاح الموجي؟

عُرف صلاح الموجي بلقب البطل بعد هذه الواقعة، وهو واحد من أهالي منطقة حلوان، ويعمل سائقًا بمدرسة خاصة، يعيش في أحد المنازل البسيطة التي تقع على بعد أمتار من قسم شرطة حلوان، وخاطر بحياته من أجل إيقاف الإرهابي الذي كان في طريقه لتفجير كنسية ما رمينا العجايبي، وساهم في إلقاء القبض على الإرهابي بمساعدة عم صلاح الذي كرمته وزارة الداخلية على دوره البطولي وتقديرًا لموقفه المشرف والشجاع.