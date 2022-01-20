مجهول يدمر علاقة شاب وخطيبته بعد نشره صور جنسية مفبركة لهما بالدقهلية

استدعت النيابة العامة، بمحافظة الدقهلية، شابًا مقيم بالمحافظة عقب تقدمه ببلاغ لمديرية الأمن، أفاد فيه بتعرضه لواقعة ابتزاز إليكتروني، ونشر صور إباحية مفبركة له ولخطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهول.

شاب يتعرض لابتزاز بنشر صور فاضحة له

وتقدم الشاب «محمود محمد»، ببلاغ لمديرية أمن الدقهلية أفاد فيه بتعرضه لانتهاك حياته الشخصية من قِبل مجهول، حيث فوجئ برقم وهمي يراسله عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، يسبه بأبشع الشتائم الأمر الذي أثار غضب الشاب، ودفعه للبحث عن هوية من يراسله خاصة بعدما تبين أن هذا الشخص يعرف كافة تفاصيل حياته.

وأثناء محاولات الشاب للتعرف على هوية المتهم فوجئ بالأخير يرسل له صور مفبركة له ولخطيبته في أوضاع جنسية غير حقيقية، فضلا عن نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما هدد علاقة المجني عليه بأسرة خطيبته، ولما تكرر الأمر توجه الشاب إلي مديرية الأمن بالدقهلية لتحرير محضرا بالواقعة، وأرفق بالمحضر الصور والفيديوهات والمحادثات المتعلقة بالواقعة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وطلب من رجال الشرطة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف هوية المتهم، حيث أنّ المتهم مستمر في عملية الابتزاز وأن حياته توقفت بعد انتشار الصور والفيديوهات المفبركة على مواقع التواصل، لافتا إلى إصابته بحالة نفسية سيئة.