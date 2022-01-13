بلاغ يطالب بضم مستحضر «الجابابنتين» لجداول المخدرات

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ اليوم لرئاسة الوزراء حمل رقم 4739039 ضد الشركة المروجة لمستحضر جابابنتين، المنتشر بين المدمنين الشباب، مطالبا بضمه إلى جداول المخدرات، وجاء في البلاغ أنه انتشر بشكل إجرامي بين أوساط الشباب المدمنين، وفئات عديدة من الشعب، مستحضر الجابابنتين بجميع أسمائه التجارية، وعلى رأسها المستحضر «جابتين» بتركيزاته.

وأضاف في بلاغه، أن هذا الانتشار وتحقيق المبيعات المهولة، بسبب الإقبال الإدماني من قبل راغبي الكيف ومغيبي العقل، بعد دخول مستحضر البريجابلين «ليرولين» لجداول المخدرات.

وفي البلاغ، أن عدد من الشركات المنتجة قامت بتركيز جهودها على انتشار الإدمان، وإحلال مستحضراتها كبديل عن البيرجابلين «ليرولين» المحظور بيعه، سعيا وراء الأموال الملوثة بدماء ودمار شباب الأمة.

وقال سامح، إنه لا يجادل أحد في كون هذه المبيعات الخرافية هي مبيعات إدمانية، حيث أن المنطق الطبي والمعلومات يؤكدان على أن مبيعات المستحضر للمرضى الحقيقيين لا تتجاوز حدًا معينًا، مماثلا لمبيعات الليرولين الذي يصرف بضوابط الروشتة الطبية والجدول الثالث للمخدرات.

وأشار البلاغ، إلى سابقة صدور قرار وزارة الصحة لمجابهة مافيا إدمان الليرولين، بناء على شكوى سابقة إلى رئاسة الوزراء طالبت بضمها إلى جداول المخدرات، حيث صدر على إثرها قرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2019، والذي نص على إضافة مادة البريجابلين إلى الجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات، وإضافة المستحضرات المحتوية على المادة «ليرولين ولريكا ومثائلهما»، للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

وتابع سامح، أنه بمجرد صدور هذا القرار قامت الشركة المشكو في حقها ببث دعاية مركزة موجهة للمريض والقطاع الطبي بهدف استقطاب المدمنين إلى إدمان واستخدام أدوية مثيلة للمستحضر المدرج تحت جداول المخدرات والأدوية النفسية، تنتجهما طمعا في الأرباح المهولة.

واستطرد سامح في بلاغه، أنه معلوم عن المستحضر «جابابانتين» تسببه في الأفكار والميول الانتحارية، وحدوث حالات الموت المتزايد بسبب تعاطيه وفقا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والمرجعيات الدوائية، وقد خضع الدواء لضوابط صرف مشدد أوروبيا وأمريكيا، حيث نشرت الحكومة الاسكتلندية تقريرا رسميا نسبت فيه 31% من حالات الوفاة بسبب الأدوية، إلى المادة المعلن عنها جابابانتين، وأكدت ذلك الأدوية والأغذية الأمريكية عندما قررت أن حالات الانتحار أو الميول الانتحارية تتزايد بنسبة 40% مع تعاطي هذا المستحضر.

وطالب البلاغ، بضم مستحضر الجابابنتين إلى جداول المخدرات كما حدث مع بديله البريجابلين، حتى يتم ضمان صرفه للمرضى الحقيقيين فقط، وطالب كذلك بالتحقيق في تربح الشركة الأجنبية من وراء الاتجار في ذلك المستحضر، واستهداف الشباب ونشر الإدمان وتدمير عقول الشباب.