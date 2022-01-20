«السعيد» تكشف عن خطة لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس التكنولوجية إلى 70%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قد اتفقت مع القطاع الخاص ووزارة التربية التعليم، على إنشاء مدارس خاصة للطبقة المتوسطة.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجيا، لافتة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص، على المساهمة في زيادة إنشاء تلك المدارس.

زيادة الالتحاق بالمدارس التكنولوجية

وأشارت «السعيد»، إلى أنه العمل جار على زيادة نسبة التحاق الطلاب بالمدارس التكنولوجيا، إذ أنه من المستهدف زيادة نسبة الالتحاق من 55% إلى 70%، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات في تلك المدارس لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأيدي العامل المُدربة.

ولفتت، إلى وجود فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الذي يشهد تطورًا كبيرًا، ويحتاج إلى تسارع ومشاركة مع القطاع الخاص والمشغل الأساسي للقوى العاملة المصرية.

الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني

وأكدت الوزيرة، على الارتقاء بجودة برامج التعليم الفني، بجانب التقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقييم، وتوفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل، ويخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.