«السعيد»: الدولة تدعم التعليم الفني.. ونحتاج لمشاركة أكبر من القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إنه من الضروري الاهتمام بتطوير التعليم الفني، لأن سوق العمل المصري في تطور دائم وسريع. وأضافت خلال احتفالية افتتاح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أننا نحتاج إلى تسارع من القطاع الخاص المشاركة في التوسع لإنشاء تلك المدارس التكنولوجيا، لأن ذلك سوف ينعكس على مدى جودة منتجات الشركات الخاصة.

اهتمام الدولة بالتعليم الفني

وأشارت «السعيد» إلى القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة المصرية، وأنه في الفترات الماضية كانت الأسرة المصرية غير مقدرة لأهمية التعليم الفني، و لكن خلال آخر 4 أو 5 سنوات أصبح هناك اهتماما كبيرا من الأسرة بالتعليم الفني وإدراك كامل لأهميته.

وأوضحت «السعيد»، أن المبادرة تهدف للارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.

تطوير محتوى التعليم الفني

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه عند بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم التركيز على تقديم المهارات للطلاب وهدفنا أيضا تقديم شبكة كبيرة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية والتى يحتاجها سوق العمل، موضحا أن هناك تعاون بين جميع الشركاء فى القطاع الخاص والوزارات والمعنية، مشيرا إلى أنه أصبح لدى الوزارة حاليا 28 مدرسة بجانب ال 5 مدارس التى تم إطلاقها اليوم، مضيفا أن طلاب هذه المدارس هم سفراء للوزارة.

وتحدث «بصيلة»، عن مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها الوصول لدى الطلاب، وأيضا تأهيل المعلمين و الشراكة مع القطاع الخاص التى تسمح أن تقدم الوزارة ما يحتاجه سوق العمل، بالإضافة إلى الاعتماد والجودة التى تسعى إليه الوزارة خاصة تأسيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، كما أن الخريجين من هذه المدارس معتمدون دولين من خلال الشركاء، مشددا على أنه هذا العام تم تلقى 42 ألف طلب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتم أخذ 4 آلاف طالبا فقط ومن ثم نسعى إلى زيادة هذه المدارس، مضيفا أنه يتم اختيار الطلاب بعناية وكل هذه الأمور تم إنجازها.