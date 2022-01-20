تكريم ماريان خوري بأعلى وسام فرنسي: «يمنحني الثقة والشجاعة»

حصلت المنتجة والمخرجة ماريان خوري، مساء أمس، على وسام جوقة الشرف من السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي، وهي أعلى جائزة فرنسية.

وقالت «خوري»، خلال تواجدها في الحفل المقام بمقر السفارة في القاهرة، أمس: «أنا ممتنة للغاية لتلقي هذا التميز لأنه يمنحني الثقة والشجاعة لمتابعة رحلتي والاستمرار في أن أكون على طبيعتي»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ماريا خوري تعلق على حصولها على وسام «جوقة الشرف» الفرنسي

وقدمت المخرجة ماريان خوري على مدار مشوارها عددًا من الإسهامات السينمائية الهامة، بجانب كونها ابنة شقيقة المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، وهي شريك إداري في شركة مصر الدولية للأفلام، والتي أسسها «شاهين».

وأخرجت العديد من الأفلام الوثائقية، كان آخرها فيلم «إحكيلي»، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية في عام 2019، ودمج كنزًا دفينًا من المواد الأرشيفية مع محادثات سينمائية بين أربع نساء من مختلف الأجيال في عائلتها.

إنتاج 30 فيلما عربيا

إلى جانب العمل عن كثب مع شاهين، الذي كان أحد أبرز رواد السينما العربية، قامت ماريان الحاصلة على درجات علمية في الاقتصاد من جامعتي القاهرة وأكسفورد، بإنتاج نحو 30 فيلمًا عربيا، يتمحور الكثير منها حول موضوعات الهوية والذاكرة والتهميش والأنوثة، كما أطلقت سينما «زاوية»، المتخصصة في عرض الأفلام الأوروبية.

بعد أن أقامت علاقات وثيقة مع مجتمع السينما في فرنسا، والدائرة السينمائية الدولية بشكل عام، أطلقت خوري لفترة طويلة كقناة بين الفنانين والصناعة في مصر وأوروبا، ولعبت دورًا أساسيًا في إطلاق النسخة الأولى من عرض بانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة في عام 2004.

تحت اسم «MK» للإنتاج، أطلقت «خوري» في عام 2011 ورش عمل دهشور، المخصصة لتوجيه وتطوير الأفلام من قبل المواهب المصرية والعربية الناشئة، عملت كعضو لجنة تحكيم في المهرجانات الكبرى، بما في ذلك قسم «آفاق» في مهرجان فينيسا السينمائي.