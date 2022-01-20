وزارة المالية تصرف مرتبات المعلمين الجديدة بالزيادات في يوليو المقبل

أعلنت وزارة المالية مرتبات المعلمين الجديدة بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليبدأ المعلمون صرف المرتبات الجديدة بداية من العام المالي الجديد 2022-2023.

وأكدت وزارة المالية أن زيادة مرتبات المعلمين ستكون ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس المقبل وفقاً للدستور المصري لتصرف وزارة المالية مرتبات المعلمين الجديدة بالزيادة مع حصول المعلمين عليها في نهاية الشهر يوليو المقبل.

وزارة المالية: مرتبات المعلمين الجديدة ضمن الباب الثاني في موازنة يوليو

ووفقا لبيانات وزارة المالية حول مرتبات المعلمين الجديدة أكدت أن الموازنة الجديدة التي ستنطلق في الأول من يوليو المقبل تشهد زيادة مخصصات الباب الثاني الخاص بالأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى 400 مليار جنيه.

وأضافت «المالية» أن مرتبات المعلمين الجديدة وأجور الموظفين والحد الأدنى للأجور تصل تكلفتها إلى نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وعن تعديلات المالية على مرتبات المعلمين الجديدة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أكدت أن تلك الزيادات ستنعكس لترفع الحد الأدنى الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

ومع بداية يوليو المقبل ترفع وزارة المالية مرتبات المعلمين الجديدة مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

زيادات الحوافز

حافز الجودة من 1500 إلى 2050 جنيهًا للمعيد

حافز الجودة من 1750 إلى 2100 جنيه للمدرس المساعد

حافز الجودة من 2000 إلى 2250 جنيهًا للمدرس

حافز الجودة من 2500 إلى 2700 جنيه للأستاذ المساعد

حافز الجودة من 3 آلاف إلى 3100 للأستاذ