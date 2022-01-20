رئيس «خطة النواب»: نصف المصريين يستفيدون من قرارات الرئيس الأخيرة

ثمن خبراء الاقتصاد، قرارات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وعلاوتين علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وأخرى 13% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين.

إنصاف للعاملين في الدولة

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيسي عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مجموعة من القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات، هي إنصاف للعاملين في الدولة والجهاز الإداري.

وأوضح «الفقي»، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، إلى أن هناك نحو 5 ملايين موظف يعملون في الدولة، بالإضافة إلى أكثر من مليون موظف آخرين يعملون في قطاع الأعمال العام، ليكون إجمالي الموظفين العاملين بالدولة أكثر من 6 ملايين، وأسرهم، نحو 30 مليون مواطن يمثلون نسبة 30% من الشعب المصري، يستفيدون من القرارات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

190 مليار جنيه لأصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة

وفيما يخص أصحاب المعاشات، قال «الفقي»، إن هناك زيادات خاصة بهم في الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه تتم عملية فض اشتباك تقوم بها الموازنة العامة مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهي سداد مديونة على مدار 50 عاما وتم الاتفاق على عملية فض الاشتباك منذ ثلاث سنوات، وتقوم وزارة المالية بسداد هذه المديونية على دفعات سنويًا لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليبلغ إجمالي ما تم سداده 510 مليارات جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى أنه في الموازنة المقبلة سيتم سداد 190 مليار جنيه، يتسفيد منها أصحاب المعاشات.

50% من الشعب المصري يستفيدون قرارات الرئيس

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن أصحاب المعاشات في الدولة يبلغ عددهم نحو 10.5 مليون مواطن، ويبلغ عددهم بما يعولوتن نحو 25 مليونًا، يحصلون على زيادات من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التي تساهم فيها الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، أن 50 مليون مواطن بما يملثون 50% من الشعب المصري يستفيدون من القرارات الأخيرة للرئيس، بينهم 25 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى أسرهم، و25 مليون من أصحاب المعاشات بأسرهم أيضًا يستفيدون بطريق غير مباشر.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إن هناك توقعات تشير إلى أن معدل النمو سيسجل 5.5% خلال العام الجاري، وفقا للبنك الدولي عن العام الماضي الذي كان 3.3%.