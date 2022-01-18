قرارات الرئيس السيسي اليوم.. رفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه

تصدر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، أهم قرارات الرئيس السيسي اليوم بجانب إقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتزيد بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

جاءت قرارات الرئيس السيسي اليوم خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

قرارات الرئيس السيسي اليوم.. تعيين 30 ألف مدرس سنويا

كما وجّه الرئيس، خلال اجتماعه بالحكومة بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه، كذلك من ضمن قرارات الرئيس اليوم إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

توجيهات أخرى ضمن أهم قرارات الرئيس السيسي اليوم

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى 3.1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

- تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق.

- رفع مكافأة أطباء الامتياز، التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

- من بين قرارات الرئيس السيسي اليوم ما عرضه وزير المالية بخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.3%.

- وجّه الرئيس بمراعاة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

- وجّه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج الجمركي للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات

- وجه الرئيس بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ مبادارات الميكنة وحكومة الجمارك والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.