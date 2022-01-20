الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بتعديل مساحة أرض لـ«الشباب» بالقليوبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 178 لسنة 2022، بتعديل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019.

كما أضاف استدراكا لما سقط سهوا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول (مكررا) في 9 يناير سنة 2022 .

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء نص القرار كالتالي: