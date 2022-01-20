رئيس التحرير

محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بتعديل مساحة أرض لـ«الشباب» بالقليوبية

كتب:

الوطن
06:24 م | الخميس 20 يناير 2022
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 178 لسنة 2022، بتعديل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019.

كما أضاف استدراكا لما سقط سهوا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول (مكررا) في 9 يناير سنة 2022 .

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء نص القرار كالتالي:

اقرأ المزيد:

رفض دعوى تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر قرار ضم الجبانة الشرقية بالداخلة للمناطق الأثرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف «التضامن» للشباب بأداء الخدمة العامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين مصر وألمانيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيينات وتنقلات في الوظائف القضائية