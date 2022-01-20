الزراعة تسجل «صفر» تعديات على الأراضي لأول مرة منذ 11 عاما

كشف تقرير متابعة التعديات على الأراضي الزراعية الصادر من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الحالي، عن تسجيل «صفر» تعديات على الأراضي الزراعية لأول مرة منذ 11 عامًا، في 14 محافظة من بين 28 محافظة ومديرية، بينما تم تسجيل 452 حالة تعد في 15 محافظة أخرى.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المحافظات التي سجلت «صفر» تعديات هي: «الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، مرسى مطروح، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر»، كما أظهر التقرير تراجع مساحات الأراضي التي تم الاعتداء عليها وبلغت المساحة 21 فدانًا فقط، بينما تم إزالة التعديات على 10 أفدنة بجهود وزارة الزراعة والداخلية والتنمية المحلية.

حملات مكثفة لإزالة التعديات بتوجيهات السيسي

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كثفت من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف التعديات على الأراضي الزراعية تمامًا خلال أفتتاح عدد من المشروعات القومية ضمن ما عرف بأسبوع الصعيد.

وأكد منشور تم تعميمه على كافة مديريات الزراعة، أصدره المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بتشديد الإجراءات المتبعة لحماية الأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف الوصول إلى «صفر» تعديات على مستوى الجمهورية، وذلك عبر قيام المحافظين بإصدار تكليفات بتشكيل لجان كغرف عمليات تحت مسمى لجان منع التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

تشكيل غرف عمليات لإزالة التعديات في المهد

وأوضح المنشور الذي حصلت الوطن على نسخة منه التوجيه بتشكيل غرفة عمليات على مستوى القرية أو الوحدة المحلية تشكل من رئيس الوحدة المحلية، ورئيس نقطة الشرطة أو أحد رجال الإدارة من العمد والمشايخ، ومدير الجمعية الزراعية. كما اكد المنشور على ضرورة تشكيل غرفة عمليات مماثلة على مستوى المركز وتشكيل لجنة من رئيس مجلس المدينة أو من يفوضة، ومدير الادارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضي ومأمور المركز أو من ينوب عنه، وعلى مستوى المحافظة تشكل لجنة تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مدير مديرية الزراعة ومدير ادارة حماية الأراضي ومختص من الجهات الأمنية.

التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية

وتختص هذه اللجان وفقًا للمنشور بتلتقي البلاغات والشكاوى عن أي تعد على الأرض الزراعية أو الشروع فيها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع التعدي في المهد وتنشر البلاغات والإجراءات على الشبكة الإلكترونية لتلقي الشكاوى وما تم بها من إجراءات.

كما تختص اللجان أيضًا بحماية الرقعة الزراعية، وذلك بالمنع في المهد والتحفظ على المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المنشور، ضرورة إنشاء خط ساخن وشبكة لتلقي الشكاوى بشأن البلاغات بالتعدي على الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية بالوحدات المحلية ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظة، مرتبطة مع أجهزة الزراعة بها، وتعتبر هذه اللجان مسئولة مسئولية مباشرة للمنع والحد من الظاهرة التعدي على الرقعة الزراعية في المهد وإعداد تقرير بإنجازاتها تعرض أولا بأول على المحافظين.