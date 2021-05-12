«حماية الأراضي»: غرف عمليات للتصدي للتعدي على الرقعة الزراعية خلال العيد

قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه وفقا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية، تم تشكيل غرف للعمل على مدار الساعة خلال عيد الفطر للتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية أثناء العيد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية نوع من أنواع الإرهاب.

وأضاف «عيسى» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن بعض ضعاف النفوس تسول لهم استخدام الأراضي الزراعية بشكل خاطئ أثناء العيد، ظنا منهم أن الدولة في إجازة، لافتا إلى أن الأراضي الزراعية كنز يجب الحفاظ عليها لأنها كنز يوفر لمياه الطعام، موضحا أن التعدي على الأراضي الزراعية نوع من أنواع الإرهاب حيث يتأثر الاقتصاد القومي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، لحماية الأراضي أنه في عيد الفطر المبارك كان هناك غرف عمليات أيضا، وتمت لأول مرة، وتابعت العمل في عيد الأضحى، حيث تم رصد مخالفين وتم التصدي لهم بعد الإبلاغ من خلال الخط السريع لوزارة الزراعة حيث يتم التواصل فورا بالتنسيق مع مسؤولي حماية الأراضي في الجمعيات الزراعية، كما تعمل الغرف في أثناء شم النسيم وعيد القيامة وتتفاعل مع المواطنين الشرفاء الذي يبلغون عن وجود أي تعدي على الأراضي الزراعية، مناشدا كل الفلاحين بالحفاظ على الأرض الزراعية لأنها كنز، موضحا أنه سيتم عقد ندوات مستقبلة من أجل توعية الفلاح المصري بأهمية الأرض الزراعية والحفاظ عليها.