«المالية»: مرتبات المعلمين المعينين حديثا ستصل إلى 4 آلاف جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية تستشعر وبشدة الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية، التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، وكانت إحدى آثارها السلبية، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت على دول العالم كافة في تضخم الاقتصاد، وارتفاع في أسعار السلع والمنتجات كافة.

معيط: رفع الحد الأدني للأجور لـ2400 جنيه خلال العام المالي الجاري

وأضاف «معيط»، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بوضع خطة لتعيين 30 ألف معلم سنويا: «هيتعينوا بالحد الأدنى الجديد للأجور الخاصة بالدرجة الثالثة التخصصية، وهيوصل مرتباتهم بين 3800 أو 4000 جنيه»، مؤكدا رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لتصل إلى 2400 جنيه، خلال العام المالي الجاري، وعادة ما تنتظر الوزارة عدد من السنوات قبيل زيادة المرتبات، غير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال اجتماعه الأخير معه وجه بضرورة رفع الحد الأدني مرة أخرى ليصل إلى 2700.

وتابع: «لما عرضنا عليه الموازنة الجديدة قال لا.. اتحركوا تاني في الحد الأدني للأجور، وهنعمل دراسة ونعرضها على الرئيس في شهر مارس؛ لرفع الحد الأدنى لكل الدرجات من الخامسة للممتازة علشان الكل يتحرك معاها».

وأوضح أنه بالنسبة للعلاوات، كانت العلاوات الدورية لغير المخاطبين، وجرى رفعها لـ13% العام الماضي، بحد أدني 75، وتم رفعه حاليا ليصل إلى 100% مع وجود حافز إضافي يبدأ من 175 للدرجة السادسة وحتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، «هيكون فيه حد أدنى للعلاوة الحافز الإضافي 275 جنيها، هنشيل منهم 15% ضرائب وتأمينات وهياخد الصافي في مرتبه، وبالنسبة للدرجة الممتازه ممكن توصل لـ700 جنيه بعد خصم الضريبة والاشتراكات، يعني هيكون فيه أكثر من 500 جنيه هيتضافوا على المرتب».

وأكد أن الوزارة حريصة على دعم الطبقة المتوسطة، كلما حانت الفرصة لذلك، حيث إن الموازنة العامة للدولة ستتكبد 45 مليار جنيه تكلفة الأجور والعلاوات الجديدة.