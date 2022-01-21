روبرت باتينسون مرشح لبطولة فيلم جديد من إخراج بونج جون هو

يستعد المخرج الكوري الجنوبي الحاصل على جائزة أوسكار، بونج جون هو، للعمل على فيلم جديد مع شركة «وارنر برذرز»، مقتبس عن رواية بعنوان «Mickey7» للكاتب إدوارد أشتون، ومن المتوقع أن يلعب روبرت باتينسون دور البطولة في الفيلم، الذي ينتمي لأعمال الخيال العلمي.

تفاصيل رواية «Mickey7» قبل إصدارها فبراير المقبل

تدور أحداث الرواية، التي من المقرر أن يجسدها روبرت باتينسون في السينما، حول موظف مهمل في شركة أُرسلت لاستعمار عالم جليدي يسمى «نيفهايم» بمجرد وصوله، يحاول إيقاف استنساخه البديل، الملقب بـ«Mickey 8»، ليحل محله.

وفي مراجعة مبكرة للرواية، التي سيتم إصدارها للمرة الأولى في فبراير المقبل، وصف المؤلف جيسون بارجين الرواية بأنها «مزيج فريد من مفاهيم الخيال العلمي المثيرة للتفكير، ودراما العلاقات الهزلية وروح الدعابة الجسدية الغريبة»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتابع بارجين: «أبقى إدوارد أشتون كل شيء على أسس من خلال بطل الرواية الذي يختبر عجائب السفر بين النجوم والتواصل مع الفضائيين بينما لديه حرفياً أسوأ وظيفة في الكون»، مضيفا: «النتيجة مسلية ومثيرة للاهتمام ومرعبة بالتناوب ، حيث يبدو أن كل فصل يشرك جزءًا مختلفًا من عقلك».

بونج جون هو يخوض ثاني تجاربه الإخراجية منذ «Parasite»

لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم للفيلم، الذي يعتبر الأول لـ«بونج»، منذ فيلم «Parasite»، الذي أصبح الفيلم الكوري الجنوبي الأعلى ربحًا في التاريخ، كان أيضًا أول فيلم كوري يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى كونه أول فيلم بلغة غير إنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم في النسخة الـ92، وحصد الفيلم 3 جوائز أخرى، من إجمالي 6 جوائز ترشح لهم: أفضل إخراج، أفضل سيناريو أصلي بالإضافة إلى أفضل فيلم عالمي.

يمثل الفيلم الجديد صفقة ثانية للمخرج الكوري الجنوبي الثانية مع شركة «تايم وارنر» في الأشهر الأخيرة بعد السلسلة المحدودة المبنية على فيلم «Parasite»، والتي يعمل عليها حاليًا مع المخرج آدم مكاي، للعرض على منصة HBO.