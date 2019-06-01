أعلنت شركة " وارنر بروس" استقرارها بشكل رسمي على روبرت باتينسون ليكون "Batman" المقبل، في فيلم بعنوان "The Batman" للمخرج مات ريفز.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الموعد الرسمي لبدء تصوير الفيلم، ولكن من المقرر طرحه في دور العرض السينمائى عام 2021، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي".

وتولى مات ريفيز، مهمة إخراج وتأليف الفيلم خلفًا لـ"بن أفليك"، الذي كان من المفترض أن يؤدي بطولة وإخراج الفيلم، لكنه انسحب ويشارك في الوقت الحالي بعملية الإنتاج.

وتمنح "وارنر بروس"، "ريفز"، الكثير من الوقت لتطوير سيناريو الفيلم، على أمل أن يقدم بشكل جيد، بعد خيبات الأمل في فيلمي "Batman v Superman" و"Justice League".