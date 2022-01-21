أرملة يونس شلبي: رفض يدخل أبنائه الوسط الفني.. وكان بيحكيلنا الكواليس

حلت أسرة الفنان الراحل يونس شلبي زوجته السيدة «سيدة» وابنته سارة يونس شلبي ضيوفًا على الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، وتحدثت زوجته عن زوجها الراحل قائلة: «كان بيحب الناس اللي بتشتغل معاه قوي وكان بيسأل عليهم، ومكنش بيتجاهل حد، ومش فترة شغله وبس، لكن طول الوقت، وكانوا بيخرجوا يسهروا مع بعض مع الحاج حسن مصطفى ومدام ميمي جمال».

وكشفت أرملة يونس شلبي عن رفضه دخول أبنائه عالم الفن والتمثيل: «كان حنين مع البنات لكن مع عمر لا، ويونس مكنش حابب يدخل العيال مجال الفن، وعمر درس إعلام قسم علاقات عامة».

«شرف ليا إني أبقى بنت يونس شلبي»

بينما تحدثت سارة ابنة يونس شلبي قائلة: «شرف ليا إني أبقى بنت يونس شلبي، وبابا في البيت كان حنين قوي وكان معانا حاجة تانية غير الشاشة والشهرة، وكان بيعرف يفصل بين شغله وبين البيت»، لافتة إلى أنه كان يكشف لهم كواليس المسرحيات حينما يشاهدوها سويًا: «بابا كان حنين علينا وماما كانت تشد علينا وحنينة على عمر»، وأضافت مازحة: «كان فيه تفرقة عنصرية دايمًا»، مؤكدة على أنها لا تحب أن يعرف أحد أنها ابنة يونس شلبي، نظرًا لأنها تحيا حياة عادية مثل باقي الناس، بينما يتوقع البعض أنها ستعيش حياة مختلفة طالما هي ابنة يونس شلبي.

وتحدثت أرملة يونس شلبي عن المتاعب التي واجهتهم: «مفيش حد معندوش مشاكل وهما فاكرين الفنانة حياته سعادة واللي يشاور عليه يبقى موجود لكن لا إحنا ناس عاديين عندنا برضه الوحش والحلو وبنمرض ومريت بمراحل صعبة معاه في المرض وكان أصعب حاجة، لإن كانت عياله كلها صغيرة، وهو بدأ يمرض سنة 95، وكانت بنتي الكبيرة لسه في ثانوي وكنت لسه والدة سارة، وهو كان عامل بيت لينا ولكل بنت شقة، واستديو على أساس إنه كان الاستديو ده يشتغل فيه ويشغله، ومكان ليا أنا وهو في الفيلا من تحت، وهو لما تعب بعتها لإني دخلت في تطورات كتيرة وعمل عمليات كتير، وأنا اللي كنت ببيع عشان كان مطلوب مني عمليات وأكياس دم».

وأضافت: «الحمد لله كفاية إني ربيت عيالي وعلمتهم وكانت كل مشكلة يونس شلبي إنه عايز ولاده يتعلموا تعليم عالي وأنا الحمد لله لغاية أصغر بنت أمينة اللي سميتها على اسم مامته» متابعة: «الناس بتبص لنا على إن احنا طول الوقت بناكل بمعلقة دهب».

نقلنا السكن في مكان تاني

وقالت أرملة يونس شلبي: «سكننا في مكان تاني غير اللي ربيت فيه أولادي، والبنات مبخليهمش يتجولوا في المكان اللي هما فيه يعني مبينزلوش، لأن لما الناس بيعرفوا إن دول ولاد يونس شلبي بيبصوا لهم باعتبار إنهم كانوا قاعدين في قصر واتنقلوا شقة، واحنا دلوقتي قاعدين في شقة في مساكن الشروق جنب النادي الأهلي، والوضع اللي كنا فيه قدام المنصة في شارع يوسف عباس ودلوقتي نقلت لجوة شوية».

دخلهم الوحيد معاش النقابة

وكشفت عن مصدر دخلها الوحيد قائلة: «معنديش غير معاش النقابة، والحمد لله نعمة ربنا علينا كفاية إنه بيطبطب علينا، وأنا مقتنعة بربنا واللي جابهولي».