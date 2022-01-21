أرملة يونس شلبي: «بعت بيتنا عشان نصرف على مرضه.. ونقلنا في شقة أصغر»

حلت أسرة الفنان الراحل يونس شلبي، على الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، حيث تحدثت أرملة يونس شلبي عن المتاعب التي واجهتهم: «مفيش حد معندوش مشاكل والناس فاكرين الفنان حياته سعادة، واللي يشاور عليه يبقى موجود، لكن لا إحنا ناس عاديين، عندنا برضه الوحش والحلو، وبنمرض، ومريت بمراحل صعبة معاه في المرض، وكان أصعب حاجة لأن كانت عياله كلها صغيرة وهو بدأ يمرض سنة 95، وكانت بنتي الكبيرة لسه في ثانوي، وكنت لسه والدة سارة وهو كان عامل بيت لنا ولكل بنت شقة واستديو، على أساس إنه كان الاستديو ده يشتغل فيه ويشغله، ومكان ليا أنا وهو في الفيلا من تحت، وهو لما تعب بعتها لأني دخلت في تطورات كتيرة، وعمل عمليات كتير، وأنا اللي كنت ببيع عشان كان مطلوب مني عمليات وأكياس دم».

«الناس بتبص لنا على إننا طول الوقت بناكل بمعلقة دهب»

وأضافت أرملة يونس شلبي: «الحمد لله كفاية إني ربيت عيالي وعلمتهم، وكانت كل مشكلة يونس شلبي إنه عايز ولاده يتعلموا تعليم عالي، وأنا الحمد لله لغاية أصغر بنت، أمينة اللي سميتها على اسم مامته، علمتهم كلهم تعليم عالي»، متابعة: «الناس بتبص لنا على إن احنا طول الوقت بناكل بمعلقة دهب».

«نقلنا السكن في مكان تاني»

وقالت أرملة يونس شلبي: «سكنا في مكان تاني غير اللي ربيت فيه أولادي، والبنات مبخلهمش يتجولوا في المكان اللي هما فيه، يعني مبينزلوش لأن لما الناس بيعرفوا إن دول ولاد يونس شلبي بيبصوا لهم باعتبار إنهم كانوا قاعدين في قصر واتنقلوا لشقة واحنا دلوقتي قاعدين في شقة في مساكن الشروق جنب النادي الأهلي، والوضع اللي كنا فيه قدام المنصة في شارع يوسف عباس، ودلوقتي نقلت لجوة شوية».

«دخلهم الوحيد معاش النقابة»

وكشفت عن مصدر دخلها الوحيد قائلة: «معنديش غير معاش النقابة والحمد لله نعمة ربنا علينا، كفاية إنه بيطبطب علينا وأنا مقتنعة بربنا واللي جابهولي».