تعيين 547 شابا وصرف 611 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 547 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1724 شابا.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية عقدت في مجال التدريب المهني، 14 دورة تدريب بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، فضلا عن استخراج 893 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

تحرير 129 محضر سلامة وصحة مهنية

وكشف وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- عن أنه في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي على 518 منشأة، فضلا عن القيام بـ16 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 129 محضر سلامة وصحة مهنية و17 حالة غلق إداري و21 ندوة توعية «إعرف - إحمي نفسك»، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

41 منحة مولود جديد بإجمالي 83 ألف جنيه

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 41 منحة مولود جديد بإجمالي 83 ألف جنيه، و10 منح زواج بـ30 ألف جنيه، و7 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 14 ألف جنيه، وتقديم الرعاية الصحية «علاج - عمليات جراحية صغرى» لـ16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 31 ألفا و855 جنيها، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ906 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 453 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1063 منشأة دوري وحملات يعمل بها 5697 عاملا، وأسفر عن تحرير 93 محضرا، وعمل 9 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تم حفظ 6 شكاوى منها، و4 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و7 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة.