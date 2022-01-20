«القوى العاملة» تعين 1388 شابا بينهم 4 من «قادرون باختلاف» في الدقهلية

أنهت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، إجراءات تعيين 1388 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 4 من «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ عددهم 3831 شابًا، بينهم 36 شابًا من «قادرون باختلاف».

صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان في بيان صحفي، إنّ المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 375 ألف جنيه استكمالاً لمنحة المولد النبوي الشريف لـ683 عاملًا مسجلين، و17 ألف جنيه لـ7 عمال رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 56 عاملًا جديداً بالمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

التفتيش الدوري على 530 منشأة

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره للوزير بشأن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أنّ المديرية قامت بالتفتيش الدوري على 530 منشأة إلى جانب تنفيذ 29 حملة نهارية من خلال مفتشي العمل، وعقد 7 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 108 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديًا، وإحالة 7 شكاوى للقضاء و12 شكوى لجهات أخرى، وما زالت 45 شكوى منها قيد البحث والدراسة.

كما استخرجت المديرية 1534 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1534 عاملًا على مهن مختلفة، وعقد 4 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني استفاد منها 42 متدربًا ومتدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 370 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.