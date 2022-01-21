«الشباب والرياضة»: كونسلتو طبي لتشخيص حالة أشرف قاسم.. ومش هنسيبه

أكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع أشرف قاسم مدافع الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، بسبب تدهور حالته الصحية، ووجه بدعم الوزارة له، وسيكون هناك بحث لكيفية علاجه سواء داخل أو خارج مصر بما يتناسب مع حالته الصحية الحالية: «مش هنسيب أشرف قاسم».

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن وزير الشباب والرياضة أكد على أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب، كما تنشئ الوزارة صندوقا لدعم الرياضيين بالتعاون مع بعض الجهات والبنوك المتخصصة ليكون منوطا بالصرف على قدامى اللاعبين الذين يتعرضون لظروف استثنائية مماثلة.

أشرف قاسم بقاله 5 سنوات تعبان

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: «أشرف قاسم بقاله 5 سنوات تعبان، وفقا لما أعلنه، ويعاني من مرض في الأعصاب ويحتاج إلى تغيير مفصلين في الركبة وسيكون هناك تدخل سريع لدعمه بشكل كامل، وسيكون هناك دعم مادي يتناسب مع حالته، وسيكون هناك كونسلتو طبي لتشخيص حالته بشكل مناسب».

نتابع كل كبيرة وصغيرة على منصات التواصل الاجتماعي

وأردف: «نتابع كل كبيرة وصغيرة على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص المجال الرياضي، وأشكر كل الداعمين والمحبين لأشرف قاسم، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة مع لاعبين آخرين، وستكون هناك مساندة كاملة له خلال الفترة المقبلة».