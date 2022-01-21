6 معلومات عن المستشفى العالمي بالعاصمة الإدارية.. منها برنامج شامل لعلاج الأورام

تعتبر العاصمة الإدارية من المدينة العالمية الذكية، حيث تعتمد العاصمة على التكنولوجيا بصورة أساسية لإدارة جميع مرافقها وأنظمتها حيث تحتوي على جميع وسائل الحياة الذكية وأرقى الوحدات السكنية التي تناسب جميع مستويات الدخل والثقافة والتكنولوجيا.

وخلال الفترة الأخيرة تعمل الحكومة المصرية على أن تضم العاصمة الإدارية أفضل وأحدث ما توصل له العالم في كافة المجالات والتخصصات ومن ضمن هذه المجالات المجال الصحي، حيث خططت الحكومة على إنشاء مستشفى على طراز عالمي لتكون نواة للمدينة الطبية العالمية المزمع إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة.

مواصفات المستشفى العالمي الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية

1. تقام المستشفى على قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة

2. تقع بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة

3. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد 300 سرير، متضمنة 100 سرير للرعاية المركزة، و200 سرير فردي، و10 غرف للعمليات.

4. وتضم المستشفى معملين للقسطرة القلبية، وبرنامج شامل لعلاج الأورام.

5. ستقوم مجموعة Almada بتشغيل وإدارة المستشفى فور الانتهاء من جميع إجراءات الإنشاء

6. ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء المستشفى على الطراز العالمي، بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة والإنشاءات «CSCEC».

الجزار يناقش مع مسؤولي شركة «HKS» تصميم المستشفى

وفي قت سابق اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في «واشنطن» مع مسؤولى شركة «HKS» وهو أحد أكبر المكاتب الاستشارية في العالم المتخصصة في مجال تصميم المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك لمناقشة التصميم الخاص بالمستشفى العالمي التي سوف يتم إنشائها في العاصمة الإدارية.

كما اجتمع وزير الإسكان، مع ممثلي شركة «CSCEC» الصينية، التي ستتولى التنفيذ، بالإضافة إلى اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس مسؤولي شركة «Almada» المشغل في مجال الخدمات الصحية التي سوف تتولى تشغيل المستشفى.