«الزراعة»: لدينا خطة طموحة للتوسع في المجالات المرتبطة بإنتاج القطن

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية لها تاريخ وباع كبير في مجال زراعة القطن، والدولة لديها خطة طموحة للتوسع في كل المجالات المرتبطة بإنتاج القطن، وهو من المحاصيل والمنتجات المهمة جدًا في مصر.

ارتفاع أسعار القطن

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن مصر متميزة بالأقطان طويلة التيلة، والعام الجاري يشهد ارتفاع أسعار القطن طويل التيلة لأكثر من 5 آلاف جنيه، لأول مرة، وهو رقم مميز جدًا، ويمثل قيمة مضافة للفلاح.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن هناك محورًا آخر وهو محور التصنيع، والدولة اهتمت بشكل كبير بالمحالج المصرية وتطويرها، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وبالتالي أصبح هناك مستهلك محلي للأقطان التي ننتجها وهذا يرفع القيمة التسويقية والدولة أيضًا اهتمت بمعاملات الأقطان الطويلة وفائقة الطول، والدولة مستمرة في استنباط أصناف جديدة منها.

تجارب على القطن قصير التيلة

وأشار إلى أن هناك تجارب أخرى في القطن قصير التيلة لأن الدولة تحتاج وجود بدائل متعددة للأقطان، وبالتالي بدأت تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة خاصة أن هناك بعض المحالج تعمل بالأقطان قصيرة التيلة، موضحًا أن الأقطان قصيرة التيلة سعرها أنسب من الناحية الاقتصادية، وهي مناسبة للمصنوعات المنتشرة التي يجري تسويقها عالميًا بأسعار منخفضة.

وأوضح أن القطن طويل التيلة يعطي عائدا أكبر للفلاح، رغم أن الطلب عليه أقل، ولكن الأقطان قصيرة التيلة تُباع بشكل أكبر رغم أن عائدها أقل، مشددًا على أن الأعوام المقبلة سوف تشهد المزيد من تجارب زراعة القطن.