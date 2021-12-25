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محمود مسلم

إقبال كبير للمزارعين والتجار على المشاركة في منظومة تداول القطن الجديدة

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الوطن
10:47 م | السبت 25 ديسمبر 2021
منظومة تداول القطن الجديدة

منظومة تداول القطن الجديدة

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، فى أحدث تقرير تلقته حول سير العمل بمنظومة التداول الجديدة للأقطان على مستوى الجمهورية خلال الموسم الحالى 2021، أن الكميات المباعة من الأقطان حتى الآن بلغت نحو مليون و185 ألف قنطار فى 14 محافظة، من إجمالى مساحة الأقطان المنزرعة البالغة مليوناً و411 ألف قنطار.

«قطاع الأعمال»: بيع 1.185 مليون قنطار في المزادات حتى الآن بـ6 مليارات جنيه يعد نجاحاً للمنظومة

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات، بلغت حوالى 6 مليارات جنيه، إذ شارك بها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، لافتة إلى أنه فى إشارة إلى نجاح المنظومة، أظهر التقرير إقبال المزارعين والتجار على المشاركة فى المنظومة التى بدأت تجريبياً فى عام 2019 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف، لتشمل محافظتى البحيرة والشرقية فى العام التالى 2020، إلى أن جاء تعميم المنظومة العام الحالى 2021 على مستوى الجمهورية.

«كفر الشيخ» الأعلى مبيعاً

وأوضحت «قطاع الأعمال العام» أنه فى ضوء انتهاء تطبيق المنظومة فى محافظات الوجه القبلى، تبين ارتفاع كميات القطن المباعة من خلال المنظومة فى الفيوم إلى 54.9 ألف قنطار فى عام 2021 مقارنة بـ 22.2 ألف قنطار فى 2020، كما ارتفعت الكميات المباعة فى بنى سويف إلى نحو 22 ألف قنطار فى العام الجارى مقارنة بنحو 14 ألف قنطار فى عام 2020، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ جاءت فى المرتبة الأولى كأعلى المحافظات التى بيعت فيها الأقطان من خلال المنظومة لما تتميز به من زيادة فى المساحات المنزرعة بالقطن.

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