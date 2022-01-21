المفتي: أغلب حالات الطلاق سببها عدم إدراك الزوجين لمسألة الحقوق والواجبات

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أغلب حالات الطلاق في السنوات الخمس الأولى، تنحصر في عدم إدراك الزوجين لمسألة الحقوق والواجبات، وعدم إدراك مسؤولية الزواج، مشددًا على أنهم يتلقون نحو 4 آلاف إلى 5 آلاف فتوى طلاق، وبعد بحثها يجدون أن ما يقع من حلف الطلاق نحو واحد في الألف فقط، وربما لا يقع منها شيء.

تأهيل المقبلين على الزواج

وأضاف «علام»، في لقاء مع برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن العلماء في دار الإفتاء لديهم القدرة العلمية التي تُمكنهم من الفصل في قضايا الطلاق، إذ تلقوا خبرة واسعة من مشايخهم وليس من الكتب فقط، مشددًا على أن الدار تتخذ العديد من الخطوات والتدابير من أجل تحصين الأسرة المصرية، ومنها تنظيم دورات لتأهيل المقبلين على الزواج.

وكشف مفتي الجمهورية عن أن الدار تعقد جلسات إرشاد أسري للأزواج الذين يرغبون في الطلاق، ويحضر هذه الجلسات عدد من علماء النفس والاجتماع، لدراسة المشكلات وإيجاد حلول لها من خلال بعض الأمور والمخارج الفقهية التي يضعها المشايخ الذين يحضرون هذه الجلسات أيضًا، معربًا عن أمله في تعميم دورات المقبلين على الزواج، مناشدًا وسائل الإعلام بممارسة دورهم في توعية المجتمع.

أهم خطوات تكوين الأسرة

وشدد على أن أهم الخطوات في تكوين الأسرة حسن اختيار الشريك الآخر، ويجب على المقبلين على الزواج الاهتمام كثيرًا بهذه الخطوة، ويجب الاهتمام جيدًا بالأخلاق والتربية الحسنة للشريك الآخر، خاصة أن الزواج أمر مهم ويستمر لفترة طويلة، ويجب التركيز عند الاختيار، مستشهدًا بالحديث الذي يقول: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».