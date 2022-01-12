أثر الطلاق على النمو النفسي للطفل في ندوة بجامعة أسيوط

انطلقت، اليوم، في جامعة أسيوط فعاليات ندوة «المناعة والتغذية السليمة في الأطفال»، والتي نظمتها مستشفى الأطفال الجامعي، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي مدير عام مستشفى الأطفال وأستاذ أعصاب الأطفال، الى جانب لفيف من أساتذة ورواد طب الأطفال بالجامعة.

وثمن الدكتور علاء عطية، دور مستشفى الأطفال الجامعي ودورها الريادي في النواحي التوعوية والعلاجية، والتي تقدم خدماتها لآلاف المرضى من الأطفال من مختلف محافظات صعيد مصر، فضلا عن إسهام كوادرها وحرصهم على مواكبة مختلف التخصصات الدقيقة التي تتعلق بمجال طب الأطفال.

دور الندوات في رفع الوعى الطبي لدى شباب الأطباء

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب فوزى على دور اللقاءات العلمية بما تشمله من ندوات ومؤتمرات وحلقات نقاشية فى رفع الوعى الطبي لدى شباب الأطباء وتوعيتهم بكل ما هو جديد فى مختلف المجالات الطبية.

وأوضح الدكتور عماد حماد الدالـي أن الندوة تضمنت محاضرته التى جاءت تحت عنوان «الطفولة في مصر.. الواقع والمأمول»، واستعرض خلالها جهود القيادة السياسية ورعايتها للأطفال وذلك من خلال عملها علي توفير العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية لهذه الفئة بإعتبارهم جيل المستقبل، إضافة إلى اهتمامها بتعزيز حقوق الأطفال وبقضاياهم واحتياجاتهم الأساسية.

ونوه خلال محاضرته إلى أن واقع الطفولة أبرز عدد من المشكلات التي يعانى منها الأطفال وتؤثر عليهم سلبياً ومن أهمها ارتفاع معدلات الطلاق، والتى بلغت 2.4 حالة في الدقيقة، وهو ما تسبب فى حدوث أزمات نفسية للأطفال، والذين هم أول ضحايا للطلاق، وكذلك قلة خبرة الأم فى تعاملها مع الطفل ولجوءها إلى العنف أحياناً، وغياب دور الأب بشكل ملحوظ ، كما اختتم محاضرته ببعض التوصيات أهمها ضرورة إعداد الأب والأم جيداً للتعامل مع الأطفال، وتغيير سياسة الحضانات وتضمينها لأساليب جديدة رافضة للقسوة والعنف.

ضعف المناعة عند الأطفال

وألقى الدكتور محمد أمير فتحي، أستاذ طب الأطفال، محاضرة حملت عنوان «تقوية وبناء المناعة في الأطفال»، والتي سلط خلالها الضوء على أهمية النظام المناعي بالجسم في محاربة الأمراض ومنع التعرض إلى البكتيريا والفيروسات، حيث يعد الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.