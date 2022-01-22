القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 أفريقيا.. تنطلق اليوم

يبحث الكثيرين عبر منصات البحث المختلفة عن القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 أفريقيا، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن فعاليات قرعة تصفيات كأس العالم 2022، إذ تقام الحفل بمدينة دوالا الكاميرونية إلى جانب تنظيم كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

ويقام الحفل بعد أن وصل إلى الدور النهائي 10 منتخبات، يتخللها عدد 4 فرق عربية تصدر المجموعات من بينها مصر، ليتم تحديد الجولات بين المستوى الأول والمستوى الثانية.

وأعلنت عدد من القنوات نقل فعاليات قرعة كأس العالم 2022 أفريقيا، ونرصد من خلال السطور التالية القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 أفريقيا، وموعد إقامة الحفل، كالتالي:

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2022

دائما ما تحرص مجموعة قنوات «بين سبورت» على نقل كل المباريات في بطولات كررة القدم المختلفة، كما أنها تخصص القناة الإخبارية الخاصة بها لنقل الفعاليات والاحتفالات الرياضية، سواء كانت حفل توزيع جوائز أو قرعة لاختيار تصنيفات الفرق المختلفة، وأعلنت المجموعة عن نقل فعاليات قرعة كأس العالم 2022 أفريقيا، والمقرر إذاعتها في تمام الساعة 5 مساءً.

كما أعلنت «أون تايم سبورت» إذاعة فعاليات قرعة كأس العالم 2022 أفريقيا، في تمام الساعة 5 مساءً، ويتابع العديد من عشاق الكرة المستديرة تلك الحفل لتحديد الفرق التي يواجهها المنتخب باعتباره من فرق المستوى الثاني مع فرق المستوى الأول.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وبالنسبة لمنتخبات المستوى الأول فتتضمن فرق «السنغال، المغرب، نيجيريا، تونس، الجزائر»، أما بالنسبة لمنتخبات المستوى الثاني فجاءت لتتضمن «مصر، الكاميرون، غانا، مالي، الكونغو».