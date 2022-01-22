تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في قضية نشر أخبار كاذبة لـ9 فبراير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العيا طوارئ الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح و23 آخرين في قضية نشر أخبار كاذبة، لـ9 فبراير لسماع مرافعة النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة، في تحقيقاتها للمتهمين عبدالمنعم أبو الفتوح نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

قيادات الإخوان المتهمة في القضية

وتضمنت قائمة المتهمين عددا من قيادات جماعة الإخوان تصدرهم إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسؤول المكتب الإداري للإخوان في محافظة البحيرة، وهاني هشام الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد علي محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادي أبو الفتوح أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمد علي القصاص، القائم بمهام نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمرو صلاح بطيخة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وعطية عاشور بريك القطيفي، ووأحمد ياسر عبدالحفيظ.