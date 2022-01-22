بدء محاكمة محمود عزت مرشد «الإخوان» وعدد من قيادات الجماعة بعد قليل

تنعقد بعد قليل بمحكمة جنايات أمن الدولة العيا طوارئ الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، لإعادة النظر في محاكمة محمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح و23 متهما في قضية نشر أخبار كاذبة.

إحالة 25 متهما

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مسبق إحالة 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

أسماء المتهمين في نشر الأخبار الكاذبة

وتضمنت قائمة المتهمين عددا من قيادات جماعة الإخوان تصدرهم إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسؤول المكتب الإداري للإخوان في محافظة البحيرة، وهاني هشام الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد علي محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادي أبو الفتوح أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمد علي القصاص، القائم بمهام نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمرو صلاح بطيخة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وعطية عاشور بريك القطيفي، ووأحمد ياسر عبدالحفيظ.