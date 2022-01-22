القصة الكاملة لجريمة طبيب سوهاج.. قتل ابنه وأصاب آخرين بينهم طليقته

فقد طبيب المخ والأعصاب المعروف في محافظة سوهاج القدرة على التحكم في أعصابه، فما كان منه إلا أن قام بطعن وقتل ابنه، وأصاب زوجته وشخص آخر، كما حاول قتل ابنه الثاني، وذلك لوجود خلافات أسرية مع زوجته السابقة.

الخلافات بين الطبيب النفسي وزوجته استمرت لفترة طويلة، مما دفعه إلى أن يحمل «سكينًا» إلى مقر معملها بمنطقة «الشهيد»، التابعة لدائرة مركز سوهاج، حيث اقتحم باب العمارة يصرخ بصوت مرتفع، محاولاً قتلها هي وطفليهما، فاصطدم بأحد الطفلين فطعنه طعنتين، ما أدى إلى موته في الحال، وأحدث إصابات قطعية في طليقته، وفني المعمل الذي حاول تهدئته.

«بلال م.»، 22 سنة، أحد شهود الواقعة، تحدث مع «الوطن» قائلاً: «سمعنا أصوات صراخ استغاثة من سيدة، ذهبنا مسرعين نحو تلك الأصوات، فرأينا الطبيب وهو يطعن في طفله، وقال: لازم أحرق قلبك، ثم قال لنا: محدش يقرب مني، هي السبب، وأنا معاي الدليل، الآيباد فيه كل حاجة».

الجيران: الطبيب كان في حالة غير طبيعية

وأضاف «منصور ع.»، أحد الجيران، أنه عندما سمعنا أصوات الصراخ من الطابق الثاني، أمسك بعصى «شومة»، وتوجه مسرعاً نحو محل الواقعة، حيث شاهد الطبيب النفسي في حالة غير طبيعية، وكان يردد كلمات مثل: «لازم أحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي»، وطعن نجله الأصغر حتى فارق الحياة، وكان سيقتل الطفل الثاني، ولكن أحد الشبان من الجيران أسرع بالإمساك بالطفل، وفر به خارج المعمل .

حجز المتهم على ذمة التحقيقات

وقررت جهات التحقيق، بدائرة قسم أول سوهاج، قبل قليل، حبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر قيامه بالتعدي على طليقته، باستخدام سلاح أبيض، وقتل طفلهما البالغ من العمر 6 سنوات، وجرح أخصائي تحاليل طبية كان موجوداً داخل المعمل أثناء الواقعة، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي.

يذكر أن منطقة «الشهيد عبد المنعم رياض»، بمدينة سوهاج، شهدت مساء أمس الجمعة، قيام طبيب أمراض نفسية وعصبية بالاعتداء على زوجته السابقة وابنه وعامل بسلاح أبيض، بسبب الخلافات الأسرية، ما نتج عنه مصرع طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة الاثنين الآخرين.

بداية الواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بقيام «ع. م. أ. ع.»، 41 سنة، طبيب نفسية وعصبية، بالتعدي على طليقته «أمل ج.ع.» 29 سنة، صاحبة معمل تحاليل طبية، مما نتج عنه إصابتها بجرح قطعي بطول 4 سم، في اليد اليمنى، وجرح آخر في الرقبة من الخلف، بطول 2 سم، وجرح آخر أعلى الكتف الأيسر 2 سم، وإصابة الطفل «م. و. م.»، 6 سنوات، بجرح طعني نافذ أعلى البطن، مما نتج عنه وفاته.

كما نتج عن الواقعة إصابة «م. م. ر.»، 24 سنة، كيمائي بمعمل التحاليل، بجروح متفرقة بالرقبة من الجهة اليسرى، بطول 10 سم، وجرحين بالرأس، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.