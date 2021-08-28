إصابة طبيب وزوجته وأبنائه الـ5 في انقلاب سيارة بـ«صحراوي سوهاج»

أصيب طبيب أسنان وزوجته وأبنائهما الخمسة، في انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، على طريق «سوهاج – البحر الأحمر»، بمنطقة الكيلو 110 دائرة مركز أخميم محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين بطريق «سوهاج البحر الأحمر» بالكيلو 110 دائرة مركز أخميم، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «عبد الناصر. ح. م»، 50 سنة طبيب أسنان، ويقيم دائرة مركز ديروط أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن؛ مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، وزوجته «سناء. ع. ز. ع»، 45 سنة ربة منزل، وأبنائهما كل من «حسن. ع. ح»، 17 سنة، طالب، و«أنس»، 14 سنة، طالب، «أحمد»، 12 سنة، طالب، و«أبو بكر»، 10 سنوات، طالب، و«أدم»، 6 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، ورف آثار الحادث من على الطريق، حرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة.