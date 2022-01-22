أزمة الشحن تتواصل عالميا وسعر الحاوية بلغ 20 ألف دولار

سجَّلت أسعار شحن الحاويات الشاملة كليًا من شمال آسيا إلى أمريكا الشمالية استقراراً على مدار الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة للرحلات الملغاة بسبب رأس السنة القمرية لدول آسيا، والتي ستبدأ في شهر فبراير المقبل، وبالتالي تسبب إلغاء تلك الرحلات في استمرار نقص المعروض من الطاقة الاستيعابية.

إجازات بشرق آسيا تدفع شركات الشحن إلى إتاحة رحلات بأسعار مخفضة.. ولكن

ووفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن «ستاندرد آند بورز»، اتجه بعض الوكلاء الصينيين الحريصين على ملء الفراغ قبل بداية عطلة رأس السنة القمرية، إلى إتاحة رحلات بأسعار مخفضة للحفاظ على نسب الإشغال في مستوى معقول كحل جزئي لـ أزمة الشحن، فيما لا تزال هناك مشكلة قائمة تواجههم، وهي حاجة العملاء ورغبتهم من الأساس في قبول تلك العروض التي لا تزال محل شك.

وبحسب المذكرة، لا يزال سعر معظم أسعار سوق الشحنات من الصين إلى الساحل الغربي لأمريكا الشمالية يتراوح بين 16 إلى 20 ألف دولار، شاملة رسوم الخدمة الممتازة، بينما ظلت تكاليف الشحن من الصين إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية يتراوح بين 17 إلى 20 ألف دولار.

وكان بعض وكلاء الشحن يقدمون خصومات تصل إلى 12 ألف دولار لـ سعر الحاوية أو الشحنة الواحدة إلى الساحل الغربي، و13 ألف دولار أيضاً، فيما لا تزال أعلى بكثير من أسعار الشحن لجميع الأنواع الأساسية البالغة 9,5 ألف دولار و10.900 دولار على التوالي، فيما يعيب الشحنات المحجوزة في مثل هذه المستويات إلى اضطرارها إلى الانتظار لفترة أطول في موانئ الوجهة للتفريغ، وكذلك منافذ التحميل من خلال عمليات إبحار متعددة.

ضعف الطلب يدفع شركات شحن عالمية لإلغاء رحلات بحرية لـ شرق آسيا

كما أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة والشحن، MSC، ومقرها سويسرا، والتي حصلت على لقب أكبر ناقلة حاويات في العالم، في 17 يناير أنها ستلغي 5 رحلات بحرية من الصين وواحدة من فيتنام بين 30 يناير و14 فبراير بسبب «ضعف الطلب» الناتج عن احتفالات رأس السنة لسكان تلك المنطقة والتي تستمر لأسبوعين.