توقعات بثبات أسعار الشحن السريع عبر الحدود في 2022

قال تيم شارواث، رئيس أعمال «دي إتش إل»، الشركة الأولى عالميا للشحن السريع عبر الحدود، إنها لا تتوقع تخفيف تكاليف الشحن هذا العام، وتنصح العملاء بالموافقة على عقود طويلة الأجل، موضحًا أن الأسعار سترتفع على المدى القصير قليلا في الشحن الجوي والبحري، وسيظل السعر طويل الأجل على الأرجح عند مستوى 2021، جاء ذلك خلال مقابلة مع «رويترز»،

تعطيل سلاسل التوريد العالمية

وتابع أن جائحة كورونا تسببت في تعطيل سلاسل التوريد العالمية بشدة، مما أدى إلى تباطؤ تدفقات المواد الخام والأجزاء والسلع الاستهلاكية، موضحًا أن النقص أدى في سعة الشحن البحرية والجوية إلى ارتفاع تكاليف الشحن على مستوى العالم، إذ أدى الوباء أيضًا إلى تمديد أوقات انتظار الميناء، بسبب نقص العمالة واضطرابات حركة المرور.

تحذيرات متزايدة لـ«أوميكرون»

وحذرت شركة FedEx Corp (FDX.N) الأمريكية المنافسة، من تزايد حالات الإصابة لـ«أوميكرون»، كونها تتسبب في نقص الموظفين، وتأخير الشحنات المنقولة على متن الطائرات.

وبالنسبة للشحن البحري، أشار «شارواث» إلى أن الأسعار التي كانت لدينا قبل أزمة فيروس كورونا، لن تعود مرة أخرى، موضحًا أن الأمر إذا وصل في حالة الرغبة، على سبيل المثال: «بيع كرسي مقابل 10 يورو من الصين، فقد يصبح هذا صعب بسبب تكاليف النقل».

وأوصى شارواث، بأن يوقع العملاء عقودًا لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات للتحوط من ارتفاع الأسعار في المستقبل، وهو شراء الاستقرار من خلال التزام طويل الأجل.

استمرار المعدلات المرتفعة في تعزيز الأرباح

وتتوقع وحدة الشحن في DHL، أن تستمر المعدلات المرتفعة في تعزيز الأرباح في عام 2022، لأن الهدف هو الحفاظ على نتيجة التشغيل على الأقل عند المستوى المرتفع الذي كان لدينا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021.