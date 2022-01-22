تاريخ 9 مواجهات رسمية بين مصر والسنغال قبل قمة تصفيات كأس العالم 2022

أوقعت قرعة الدور الفاصل للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، في قطر، منتخب مصر في مواجهة منتخب السنغال المصنف الأول لقارة إفريقيا، وفي هذا التقرير نعرض لكم تاريخ المواجهات بين الرسمية المنتخبين.

مواجهة نارية بين رفاق محمد صلاح وساديو ماني

- المواجهة الأولى فى النسخة الـ15 من نهائيات أمم إفريقيا، يوم 6-3-1986، وفاز منتخب السنغال بهدف دون رد.

- المواجهة الثانية في دورة الألعاب الإفريقية يوم 2-8-1978، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد.

- المواجهة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية الـ22، يوم 28-1-2000، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد.

- المواجهة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2002، يوم 6-5-2000، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد.

- المواجهة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2002، يوم 9-7-2000، وانتهت بالتعادل السلبي.

- المواجهة السادسة في كأس الأمم الإفريقية الـ23، يوم 20-1-2002، وفاز منتخب السنغال بهدف دون رد.

- المواجهة السابعة في كأس الأمم الإفريقية، يوم 7-2-2006، وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

- المواجهة الثامنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015، يوم 5-9-2014، وفاز منتخب السنغال بهدفين دون رد.

- المواجهة التاسعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015، يوم 15-11-2014، وفاز منتخب السنغال بهدف دون رد.

موعد مواجهتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وستقام المباراة الأولى بين مصر والسنغال، في تصفيات كأس العالم 2022، يوم 24-3-2022، في القاهرة، والمباراة الثانية يوم 29 -3- 2022، في السنغال، ويتأهل الفائز بمجموع المبارتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

أما باقي مواجهات مرحلة الدور الفاصل لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في قطر، فجاءت كالتالي:

منتخب الجزائر سيواجه نظيره الكاميروني، ويصطدم منتخب المغرب بالكونغو الديمقراطية، فيما سيلعب منتخب تونس مع نظيره المالي، وتجمع آخر مواجهات المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا منتخبي نيجيريا وغانا.