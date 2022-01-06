وزير الرياضة: محمد صلاح وعد بتقديم أفضل ما لديه مع منتخب مصر

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالجيل الحالي للمنتخب الوطني؛ إذ ذكر أنه عقد جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني، وكذلك المدير الفني للمنتخب البرتغالي كارلوس كيروش، قبل سفر البعثة إلى الكاميرون، من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، موضحا أن منتخب مصر يسعى لتحقيق البطولات ويحارب من أجل تحقيق إنجازات جديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، ويُعرض على قناة «mbc مصر».

«صلاح» أكد للجميع اليوم قدرته على أداء وتقديم أفضل ما لديه

وأضاف «صبحي»، أن محمد صلاح أكد للجميع اليوم قدرته على أداء وتقديم أفضل ما لديه كون الجميع يلعب باسم مصر، لافتًا إلى أن المنتخب فى هذه الفترة على أتم الاستعداد لتحقيق أفضل شيء ببطولة الأمم الأفريقية، موضحًا في الوقت ذاته أنه نقل لجميع لاعبي المنتخب اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن البطولة كبيرة، ومصر قادرة على تحقيقها.

انتخابات اتحاد الكرة ونجاح قائمة جمال علام

كما علق وزير الشباب والرياضة، على انتخابات اتحاد الكرة ونجاح قائمة «جمال علام»، قائلا: «كنا الحمد لله في منتهى الحكمة في التعامل مع معالجة الملف مع الاتحاد الدولي، وأي خلاف كان حاصل قدرنا الحمدلله ننهية أخيرًا».

ولفت الوزير إلى أنه جرى الالتزام بقرار الاتحاد الدولي، وإجريت انتخابات اتحاد الكرة، وأصبح هناك مجلس منتخب للاتحاد: «احنا داخلين على منحنى مهم، ونهنئ المجلس بقيادة جمال علام والكيانات الرياضية فيه وبقولهم لازم نكون في منتهى التركيز لتطوير الكرة المصرية».

الانتحار ظاهرة منتشرة في العالم أجمع

وعن انتشار ظاهرة الانتحار، أوضح أشرف صبحي، أن ذلك يحدث في العالم كله، وكل مجتمع يكون له ظروفه، لكنها ظاهرة منتشرة في العالم بشكل كبير؛ إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن قضايا الوعي، خاصة أن الدولة لها دور والمجتمع كله له كذلك لمعالجة هذه الظاهرة.

وأكد «صبحي» أن الوزارة تعمل على مواجهة ظاهرة الانتحار بجانب عدد من الوزارات الخدمية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء والأوقاف، موضحا: «نتحدث عن التوعية للحد من انتشار هذه الظاهرة».

وتابع: «ظاهرة الانتحار بها جوانب اجتماعية كبيرة جدًا بجانب التدخل السريع لوزارة الداخلية في هذه الظاهرة، التوعية مسؤولية مجتمعية والإعلام يساعدنا في التنويه لهذه القضايا».