العراق الأول عربيا في إصابات كورونا.. ومسؤول: ضعف التطعيم السبب

نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم، تقريرا عن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، كشف عن مفاجأة صادمة للعراقيين، إذ أصبح العراق البلد العربي الأكثر إصابة بـ«كوفيد – 19»، كما أنه يأتي في المرتبة 27 عالميا، بحسب ما رصد موقع «وورلد ميتر» المتختص برصد إصابات الفيروس خلال شهر يناير الجاري.

وقالت قناة «سكاي نيوز»، في تقرير مساء اليوم، إن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة في العراق، خاصةً وسط المدارس في شمال البلاد، ما دفع السلطات التعليمية إلى تعطيل الدراسة في محافظة كركوك، للحد من تفاقم الإصابات بين التلاميد والمعلمين.

وضع كورونا مخيف في العراق

«للأسف نشهد ارتفاعا مخيفا بإصابات كورونا،. بتلك الكلمات وصف مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي، الوضع الوبائي في محافظته وفي العراق، وقال في تصريح لـ«سكاي نيوز» إن معدل الإصابات اليومي في كركوك يبلغ نحو ألف حالة.

وأضاف مدير عام دائرة الصحة في كركوك أنه لهذا السبب قررت السلطات التعليمية تعطيل الدوام الرسمي والمدرسي في المحافظة لعدة أيام لتخفيف حدة الموجة، معربا عن أمله في استئناف الدوام الأسبوع المقبل.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق اليوم نحو مليونين و150 ألف إصابة، بينما بلغت الوفيات حوالي 25 ألف حالة وفاة، بحسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة العراقية.

مدير دائرة الصحة بكركوك: أوميكرون يتفشى على نطاق واسع لكن المضاعفات خفيفة

وقال المسؤول الصحي العراقي إن متحور أوميكرون يتفشى على نطاق واسع في البلاد في ظل سرعة انتشار المتحور الجديد، مستدركا أنه «لحسن الحظ مضاعفات الإصابة به عامة هي أخف وطأة قياسا بالمتحورات السابقة».

وقال «حمدي» إن هناك عائلات بأكملها في العراق أصيبت بمتحور أوميكرون، لكنها والحمد لله تتماثل للشفاء خلال أيام قليلة، على حد قوله.

أسباب تفاقم انتشار كورونا في العراق كأكثر الدول العربية

وعن أسباب تحول العراق إلى البلد العربي الأكبر من حيث الإصابة بفيورس كورونا، قال مدير عام دائرة الصحة في كركوك إن السبب يعود إلى «ضعف وتيرة التطعيم عامة في العراق وعدم الإقبال على اللقاحات».

وأضاف كذلك أن هناك «من ينشر الأكاذيب والإشاعات لإخافة العراقيين وتنفيرهم من تلقي اللقاحات المضادة للفيروس»، وقال في الوقت ذاته إن هذا «كله ليس ذنب الحكومة العراقية ووزارة الصحة، التي توفر اللقاحات وبالمجان للمواطنين».