كورونا في الدول العربية اليوم.. العراق الأكثر إصابة والإمارات صفر وفيات

أظهرت بيانات وزارة الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم السبت، تباينا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مقارنة بما سُجّل أمس الجمعة، حيث استمر العراق كالأكثر تسجيلا للإصابات، فيما لم تسجل البحرين والإمارات أي وفيات.

العراق تسجل 1077 إصابة جديدة و25 وفاة

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 1077 إصابة و25 وفاة، و3007 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و33 ألفا و737 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و738 حالة، والشفاء إلى مليون و964 ألفا و673 حالة بنسبة 96.6%.

وأشارت الوزارة إلى أن الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ عددهم 11 ألفًا و759 شخصًا، فيما بلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن 5 ملايين و218 ألفا و682 شخصا.

الإمارات تسجل صفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أما في الإمارات، لم تسجل وزارة الصحة أي حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تم تسجيل 115 إصابة، و159 حالة شفاء، ليستقر إجمالي الوفيات عند 2118 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 738 ألفا و487 حالة، والشفاء إلى 732 ألفا و143 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 41 ألفا و271 جرعة من لقاح كورونا ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى الآن 20 مليونًا و686 ألفًا و282 جرعة.

من جانبها، عاودت البحرين تسجيل صفر وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما سجلت 63 إصابة جديدة، كما تعافت 66 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 273 ألفا و966 حالة. وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 9 وفيات و270 إصابة جديدة، و1270 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 96.2%، والإصابات النشطة 2.8%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

45 إصابة جديدة في السعودية

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة وحالتي وفاة، و41 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و890 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و760 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و900 حالة.