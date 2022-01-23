المؤبد لمفتي «جبهة النصرة» ووضعه على قوائم الإرهاب

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين ـ إمام وخطيب، بتهمة الالتحاق بـ«جند الأقصى» و«جبهة النصرة التابعين لجماعة القاعدة، ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب.

الوضع على قوائم الإرهاب

وقررت المحكمة وضعه والكيان التابع له على قوائم الكيانات الإرهابية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان وسكرتارية أحمد صبحي عباس.