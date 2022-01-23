«الوطن» تنشر أسماء المتهمين في «كتائب حلوان» بعد الحكم عليهم بالمشدد
04:22 م | الأحد 23 يناير 2022
صورة تعبيرية
تنشر «الوطن» منطوق الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، بعد معاقبة المتهمين بالسجن المشدد من 3 لـ7 سنوات، بالدائرة 19 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.
وجاءت أسماء المتهمين كالآتي:
١ -ايمن سيد توفيق احمد
٢- عبد الوهاب مصطفى محمد
٣-محمد احمد عبد العليم محمد
٤-عبد الرحمن عادل ابو سريع
٥-حسين محمد عبد العزيز
٦-عبد الله كرم محمد محمد
٧-مصعب عبد الحميد خليفة
٨-محمود ابو حسيبة محمد فراج هارب
السجن مشدد ٧ سنوات
٩-مجدي محمد رشاد بيومي مفرج لم يحضر
١٠-مصطفى مجدي محمد رشاد مفرج لم يحضر
١١- عبد الله مجدي محمد رشاد مفرج لم يحضر
الحبس مع الشغل سنتين