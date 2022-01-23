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«الوطن» تنشر أسماء المتهمين في «كتائب حلوان» بعد الحكم عليهم بالمشدد

كتب:

بسمة عبدالستار ومنتصر سليمان
04:22 م | الأحد 23 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 تنشر «الوطن» منطوق الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، بعد معاقبة المتهمين بالسجن المشدد من 3 لـ7 سنوات، بالدائرة 19 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

وجاءت أسماء المتهمين كالآتي:

 

 

١ -ايمن سيد توفيق احمد

٢- عبد الوهاب مصطفى محمد

٣-محمد احمد عبد العليم محمد

٤-عبد الرحمن عادل ابو سريع

٥-حسين محمد عبد العزيز

٦-عبد الله كرم محمد محمد

٧-مصعب عبد الحميد خليفة

٨-محمود ابو حسيبة محمد فراج هارب

السجن مشدد ٧ سنوات

٩-مجدي محمد رشاد بيومي مفرج لم يحضر

١٠-مصطفى مجدي محمد رشاد مفرج لم يحضر

١١- عبد الله مجدي محمد رشاد مفرج لم يحضر

الحبس مع الشغل سنتين

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