رد صادم من «قاضي كتائب حلوان» لمتهم أنكر علاقته بـ«التظاهرات»

طالب دفاع المتهم حازم محمود، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، بإخلاء سبيله، بينما تحدث المتهم ماهر حربي، الذي قدمته النيابة العامة في جلسة اليوم عقب ضبطه وإحضاره، قائلا: «أنا معرفش حاجة عن التظاهرات وعمري ما مشيت فيها».

ورد القاضي بقوله: «أين الدفاع الحاضر مع المتهم ماهر، فأجاب دفاعه بالحضور»، وقال رئيس المحكمة «المتهم ينفي علاقته بأي تظاهرات، فهل نستعرض أمامه مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وسط التظاهرات».

جنايات القاهرة تواصل النظر في قضية «كتائب حلوان»

وتواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان».

جدير بالذكر، أن المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، في شهر فبراير من عام 2015، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضموا لها، وحازوا أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي كانت تسعى إلى تحقيق أغراض الجماعة في تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ومن المقرر أن تستكمل محكمة الجنايات، سماع مرافعات الدفاع في الجلسات المقبلة.