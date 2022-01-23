المتهم الثاني في رشوة وزارة الصحة ينكر الاتهامات المنسوبة إليه

أنكر المتهم الثاني، في رشوة وزارة الصحة، عند سؤال المستشار أسامة الرشيدي له، التهم الموجهة إليه، بتلقيه رشوة لأداء أي عمل من أعمال وظيفته، خلال أولى جلسات محاكمته، والمتهمين الـ3 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في وقت سابق، بإحالة 4 متهمين هم كل من «محمد عبدالمجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة»، «السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي»، «حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش»، «محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر»، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.

اتهامات توجهها النيابة للمقبوض عليهم في رشوة وزارة الصحة

وتوجه لهم النيابة العامة، تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

إقامة الدعوى من خلال أقوال 13 شاهدا

وأقامت النيابة العامة، الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.