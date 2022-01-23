 هل يمكن علاج الإصابة بمتحور أوميكرون في المنزل؟.. الصحة تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يمكن علاج الإصابة بمتحور أوميكرون في المنزل، وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور أوميكرون مثل باقي المتحورات، ولا يوجد سبب لحالة القلق المنتشرة بين المواطنين بسبب المتحور، مؤكدا أنه يمكن علاج المصاب بمتحور أوميكرون في المنزل من خلال الخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بمصابي فيروس كورونا بعد العدوى، وفقا لرأي الطبيب المعالج.

علاج الإصابة بمتحور أوميكرون في المنزل

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، بأن أعراض متحور أومكيرون، تشبه نزلات البرد، وليست خطيرة ولا تستدعى الذهاب إلى المستشفيات إلا في حالة واحدة وهي عدم حصول المصاب بالمتحور على اللقاح المضاد لكورونا، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت في الدول التي انتشر فيها متحور أوميكرون، شارت إلى أن الأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا أكثر عرضة للذهاب إلى المستشفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا فعالة تماما ضد فيروس كورونا بكل متحوراته، ولا صحة لما يتردد من أن اللقاحات غير فعالة أمام متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن اللقاحات لها فعالية أمام المتحورات وإن انخفضت تكون بنسبة معينة وليس بعدم وجود أي فعالية أمامها.

مصر تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا

وطمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين، على توافر كل أنواع اللقاحات للمسافرين والمقيمين، لافتا إلى أن مصر لا توجد بها قوائم انتظار للمسافرين فيما يتعلق باللقاحات، وأعلن استعداد مصر لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة.

وعن مسحة كورونا، أكد أن أسعارها ستنخفض خلال أيام، وعلى المواطنين القيام بإجرائها للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن تخفيض الأسعار لتشجيع المواطنين على إجراء المسحة، وتقليل المعاناة التي اشتكى منها البعض بسبب ارتفاع سعرها.

وجدد دعوته للمواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من إجمالي المواطنين بحلول النصف الثاني من العام الجاري.