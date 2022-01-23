الصين تجري اختبارات جماعية لمليوني نسمة بعد تفشي أوميكرون

أصدرت السلطات الصينية، اليوم، تزامنا مع انتشار إصابات كورونا عالميا، المدفوعة بمتحور أوميكرون الجديد، أوامر لسكان منطقة في العاصمة بكين يقطنها نحو مليوني نسمة، بالخضوع لاختبارات جماعية لفيروس كورونا بعد الكشف عن سلسلة إصابات.

وأبلغت الحكومة الصينية، السكان في مناطق بالعاصمة الصينية، التي تعتبر معرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بعدم مغادرة المدينة بعد اكتشاف 25 إصابة في منطقة فنغتاى، و14 حالة في مناطق أخرى.

اختبارات كورونا جماعية لمليوني نسمة في بكين

واصطف سكان فنغتاى، اليوم، على الأرصفة المغطاة بالثلوج في طقس متجمد لإجراء اختبار كورونا، وقال شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة المدينة، في مؤتمر صحفي، إن العاصمة يجب أن تتخذ الإجراءات الأكثر حزما وصرامة لمنع تفشي الفيروس.

وأضاف أنه من حيث المبدأ، يجب ألا يغادر العاملون في مناطق الخطر بكين.

الصين تهدف لتطبيق استراتيجية صفر كوفيد

ويكثف الحزب الشيوعي الحاكم تطبيق استراتيجية «صفر كوفيد»، التي تهدف إلى عزل كل مصاب، بينما تستعد بكين لافتتاح دورة الألعاب الشتوية في الرابع من فبراير المقبل، في ظل ضوابط مكثفة لمكافحة الفيروس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وسجلت السلطات الصينية على الصعيد الوطني، 56 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنها تعتقد أن 37 من الإصابات جاءت من الخارج.

وسجلت الصين 4636 حالة وفاة من أصل 105603 إصابة منذ تفشي الجائحة عالميا.

وتشدد السلطات الصينية، على تطبيق ضوابط مكافحة فيروس كورونا قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

وتقام دورة الألعاب تحت ضوابط صارمة تهدف لعزل الرياضيين، والمراسلين، والمسؤولين عن العالم الخارجي، ويجب تطعيم الرياضيين أو خضوعهم للحجر الصحي بعد وصولهم إلى الصين.