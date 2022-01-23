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زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات

كتب:

وكالات
06:49 ص | الأحد 23 يناير 2022
قراءات الزلزال

قراءات الزلزال

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة دهلينجها في مقاطعة تشينجهاي الواقعة شمال غربي الصين في الساعة 10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين «04:21 صباحا بتوقيت القاهرة».

وقال «مركز شبكات الزلازل الصيني»، إن مركز الزلزال تم رصده على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شيبنخوا» الصينية.

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