زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة دهلينجها في مقاطعة تشينجهاي الواقعة شمال غربي الصين في الساعة 10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين «04:21 صباحا بتوقيت القاهرة».

وقال «مركز شبكات الزلازل الصيني»، إن مركز الزلزال تم رصده على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شيبنخوا» الصينية.