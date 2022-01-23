أرقام الرقابة الإدارية للإبلاغ عن الفساد.. «متدفعش رشوة»

يتعامل يوميًا ملايين المواطنين مع المؤسسات الحكومية وموظفي القطاع الحكومي لتخليص المعاملات واستخراج المستندات الرسمية، وكثيرًا ما نتعرض لابتزاز البعض من العاملين، وطلب رشوة، وهو ما يعرض الطرفين للمساءلة القانونية، ما لم يتخذ المواطن الإجراءات الصحيحة، ومن خلال الإبلاغ عن طلب رشوة، من خلال الاتصال على أرقام الرقابة الإدارية للإبلاغ عن الفساد.

ولا يتوقف الفساد الإداري عند هذا الحد، فهيئة الرقابة الإدارية تستقبل الشكاوى الخاصة بإهمال الموظفين لأداء واجباتهم من خلال التعنت أو المطالبة بإجراءات غير ضرورية، أو أن يقوم الموظف بالتعامل بأسلوب غير لائق، أو عدم وجود الموظف لتأدية وظيفته لفترة طويلة بدون إبلاغ رئيسه أو بدون سبب مقنع.

أرقام الرقابة الإدارية للإبلاغ عن الفساد

وتتيح هيئة الرقابة الإدارية إمكانية الإبلاغ عن فساد الموظفين من خلال الاتصال على أرقامها كالآتي، تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100، أو رقم الفاكس رقم 0020222915403

بعد الاتصال على الهيئة سيطلب منك الموظف تفاصيل عن بيانات الشخصية تتضمن الاسم، رقم البطاقة، رقم الهاتف للتواصل بعد انتهاء التحقيق، ومعرفة تفاصيل الواقعة، وتقديم المستندات التي تؤكد صحة الواقعة.

تقديم شكوى في عنوان الرقابة الإدارية

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن الفساد من خلال التوجه إلى عنوان الرقابة الإدارية، في تقاطع شارعي النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، والذهاب لمكاتب الشكاوى وتقديم بلاغ مكتوب أو شفوي.

أو يمكن إرسال الشكوى مكتوبة عبر البريد العادي، من خلال كتابة العنوان السابق ذكره، وإضافة صندوق بريد رقم 111 هيلوبوليس.

الموقع الإلكتروني للرقابة الإدارية

من الطرق التي يمكن تقديم شكوى رسمية هي من خلال الدخول على موقع الرقابة الإدارية، واختيار قسم الشكاوى، سيطلب منك إدخال البيانات الشخصيات، ومضمون الشكوى، والمستندات الدالة على صحة الواقعة «إن وجدت»، وفي النهاية الضغط على إرسال الشكوى.

متابعة شكوى هيئة الرقابة الإدارية

ويمكن للمواطنين متابعة الشكاوى الخاصة بالفساد الإداري، من خلال رقم الشكوى التي تحصل عليه عند تقديمه بالطرق المختلفة، السابق ذكرها، وفي كل الأحوال بمجرد انتهاء التحقيق سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل تفيد بنتيجة التحقيق.