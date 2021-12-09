الرقابة الإدارية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

احتفلت الرقابة الإدارية، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بندوة تثقيفية تحت عنوان «تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع».

عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الرقابة الإدارية في ندوتها المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستعرض إنجازات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود المنع والوقاية وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد وأثره على الاقتصاد والمجتمع».

وخلال الندوة، جرى عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد.