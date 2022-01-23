خبير تكنولوجيا: العملة الافتراضية تحرق كهرباء كافية لإنارة بيت أسبوعا

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم الافتراضي يركز على حواس السمع والنظر والشم واللمس، وهو عالم مُخلق من قبل مهندسين ولكن قواعد الحوكمة الخاصة لم تبرز حتى الآن، مؤكدا على أنه سيوجد عوالم ميتافيرس وليس عالم واحد، وهذا سيؤدي إلى نجاح بعض الأشخاص وفشل البعض الآخر.

ميتافيرس تعتمد على العملات الافتراضية

وأضاف «أبو جمرة» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مؤسس الفيسبوك جعل الأشخاص لديهم طلب، لذا عمد بعض الأشخاص على شراء منازل، وسيعملون على شرائها للآخرين الفترة المقبلة، مؤكدا على أن الشراء يكون بالعملات الافتراضية، وهذه العملات غير مصرح بشرائها حتى الآن في مصر.

«حرق كهرباء كثير»

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات على أن بعض الأشخاص ينتظرون تحقيق أرباح خلال عام أو أكثر، وسط طلب كبير يحتاجه السوق، لافتا إلى أن يمكن تصميم أثر والحصول على ورقة تثبت الملكية، من أجل أن ينتفع آخرون بهذا الأثر مقابل مبلغ مالي، موضحا أن الأشخاص عليهم أن يتابعوا هذا التطور ولكن بشروط، لأن الميتافيرس يستخدم الكهرباء كثيرا، وهذا يزيد من تلوث كوكب الأرض، مبينا أن تصنيع عملة واحدة يؤدي إلى حرق كهرباء يمكن أن يستخدمها منزل لمدة أسبوع كامل.

تقسيم العالم

وأشار إلى أن الميتافيرس سيقسم العالم بعد أن قسم الإنترنت العالم، وهذا الأمر سيحتاج أجهزة رقمية قوية جدا من أجل تحقيق كل ما يحلم به صناع الميتافيرس، وهذا سيؤدي إلى خلق طبقات اجتماعية مختلفة ومتباعدة.