«منتدى شباب العالم»: استخدم الواقع الافتراضي في ورش العمل لأول مرة

وأكدت هند جلال، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، منسق مؤسسة حياة كريمة، أن اليوم السبت، شهد البدء في ورش العمل التحضيرية الخاصة بالمنتدى، مشددةً على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتمّ التأكيد على جميع الضيوف بالالتزام بها، ولأول مرة تم استخدام تقنية الواقع الافتراضي.

أبرز قضايا جلسات منتدى شباب العالم

وأضافت «هند»، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المُذاع على قناة صدى البلد، أنّ كل محاور ورش العمل ألقت الضوء على جائحة كورونا، وتربطها بكل الموضوعات التي جرى مناقشتها، موضحةً أنه تم إصدار الجدول المتضمن اسم الجلسات ونوعها مثل الورش أو الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى رقم القاعة.

وأشارت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، منسق مؤسسة حياة كريمة، إلى أن اليوم شهد عقد ورشة عمل عن المشروع الرئاسي حياة كريمة، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ردود أفعال إيجابية من شباب المصريين بالخارج

وأوضحت أن ردود أفعال شباب المصريين في الخارج، الذين شاركوا في وقت سابق بمشروعات حياة كريمة، وشاركوا في ورشة اليوم كانت إيجابية جدا.

ولفتت إلى أن ورش اليوم، شهدت مشاركة شباب المصريين بالخارج من أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا، عبر تقنية الواقع الافتراضي، وأجمعوا على أنها تجربة ناجحة بنسبة 100%، معربين عن تشوقهم لزيارة مشروعات حياة كريمة، كما شهدت الورش بعض النشاطات وصدر عنها توصيات، كان من بينها وضع نموذج خاص لكل دولة بشأن مؤشرات التنمية، وتشكيل هيئة من الشباب الأفريقي لنقل التجربة إلى بلادهم.