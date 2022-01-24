مرفت سلطان: البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق هويته المؤسسية الجديدة  EBank 

بعد النجاح الذى حققه البنك المصرى لتنمية الصادرات على مستوى جميع محاور الاستراتيجيه الاولى ٢٠١٧-٢٠٢٢ والتى اشتملت على تغيير الصوره الذهنيه للبنك ، وتزامنا مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للبنك 2٠٢٢-٢٠٢٧، اطلق البنك هويته المؤسسية الجديده EBank و شعاره الجديد "عالم جديد إحنا أوله" حيث يعيد البنك تقديم نفسه بشكل جديد متطور يواكب ما تم من تغيير فى الفترة الماضية واستعدادًا لإطلاق خدمات جديدة تتجه بخطى متسارعه نحو افاق الرقمنة اللانهائية ، وفى الوقت نفسه يعكس الاهتمام بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في خدمة هدف تنمية الصادرات والذي يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة بجميع قطاعاتها وذلك بصوره آكثر تطورًا وحداثة.

وقد اختار البنك لهذه المرحلة شعار "عالم جديد احنا أوله" وذلك استكمالًا للشعار السابق "رايحين مع بعض لبكرة "

وقد صرحت مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة ان إطلاق الهوية الجديدة EBank فى هذا التوقيت هو حدث رئيسى يعلن نجاح ونهاية الاستراتيجية الاولى ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والانتقال الطبيعى والوصول لاطلاق الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧. وأضافت سلطان ان الهوية الجديدة EBank والشعار "عالم جديد إحنا اوله" هما تعبير عن الطاقة الايجابية وروح البنك الشابة المتطورة التى ستكون قاطرة الثقة لدفع البنك الى الامام والتقدم للصفوف الاولى بين البنوك المصرية التى تشهد فى هذه المرحلة ازدهارا وتقدما . كما أكدت سلطان ان EBank يتطلع الى مستقبل متطور نحو التكنولوجيا الرقمية وتحقيق الأحلام والطموحات منها ١٠٠ مليار دولار من الصادرات.

وايضاحا لما يرمز اليه حرف E فى الهوية الجديدة EBank ، اكدت سلطان الى انه يعزز كل ماسبق وكذلك التأكيد على الهوية المصرية وخبراء التصدير والتميز فى الأعمال وتشجيع شباب رواد الأعمال وغيرهم .

أحمد جلال: يهدف EBank ان يكون الشريك التمويلي الأمثل لكافة شرائح العملاء

وفي نفس السياق، أشار أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن تلك المرحلة ل EBank تهدف الي ترسيخ رؤية البنك ورسالته في أن يكون الشريك التمويلي الأمثل لكافة شرائح العملاء، مع تقديم مختلف الخدمات والمنتجات المتكاملة والحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة وتوسيع قاعده عملاء البنك من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية و توسيع شبكه فروع البنك مع الحفاظ علي هوية البنك وقوته في مساندة المصدر المصري .

ومن المعروف أن البنك المصري لتنمية الصادرات أنشئ عام ١٩٨٣ بهدف تمويل المصدرين في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، إلا أنه بنك متكامل يقدم كافة الخدمات المصرفية والمنتجات البنكية المختلفة للأفراد والشركات ولكافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة ومختلف الأوعية الادخارية كما انه يشارك بقوة حاليا في المبادرات المختلفه للبنك المركزي.