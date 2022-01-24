وزير المالية يحيي رجال الشرطة: مهدتم الطريق للتنمية وتحسين حياة الشعب

وجَه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطني الذين يُضَّحون بأرواحهم في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة

وأكد الوزير، أنّه لولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، في إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار بكل أنحاء الوطن، ما استطاعت مصر الانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»، وتحقيق النجاحات التنموية من تنفيذ مشروعاتها الطموحة وفي مقدمتها «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين حياة نحو 60% من المصريين، وما استطاعت المضي في تحقيق حلم كل المصريين، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وتابع أنّ «حُماة الأمن» يُمهِّدون الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في شتى المجالات، على نحو يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشاد الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بالضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التي نجحت جنبًا إلى جنب مع الدور البطولي للقوات المسلحة في كسر شوكة الإرهاب، والتصدي الحاسم لكل المحاولات البائسة لأعداء الوطن الرامية لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.